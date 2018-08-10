Europe1: Левые силы Франции готовы объединиться

Париж, , 07:13 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон намерен предоставить слово другим членам оппозиции 24, 25 и 26 августа в летней школе своей партии в Марселе, сообщает Europe1.

Жан-Люк Меланшон пригласил главных должностных лиц французских партий левого крыла (коммунистов, социалистов и даже республиканцев) встретиться и поговорить.

Лидер партии «Неподчинившаяся Франция», очень заметный в июле во время дела бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, теперь намерен стать первым противником действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Примечательно, что ни один из членов партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не был приглашен.