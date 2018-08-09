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МИД России призвал Израиль и палестинцев сдерживать рецидивы насилия

Политика

Вокруг сектора Газа в очередной раз раскручивается спираль эскалации конфликта

МИД России призвал Израиль и палестинцев сдерживать рецидивы насилия
Цитата из м/ф «Лето кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1983. СССР
«Давайте жить дружно!»

Москва, 9 августа 2018, 16:28 — REGNUM  Израиль и палестинцы должны проявить сдержанность для предотвращения еще большей эскалации насилия вокруг сектора Газа, заявила 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запуски палестинских ракет из сектора Газа и удары израильских военных становятся всё более частыми.

«Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 августа из сектора Газа по Израилю были запущены порядка 180 ракет и мин, израильские военные сообщили о нанесении ударов по 150 палестинским объектам.

Медики с обеих сторон сообщают о росте числа погибших и раненых.

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