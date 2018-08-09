Экс-премьер-министр Киргизии Исаков останется в СИЗО еще на два месяца

Бишкек, , 16:15 — REGNUM Бишкекский городской суд сегодня, 9 августа, рассмотрел адвокатов бывшего премьер-министра Сапара Исакова о смягчении меры пресечения для их подзащитного, ранее арестованного спецслужбами Киргизии и обвиненного в коррупции.

Защита попросила суд заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сославшись на то, что в законодательстве республики указано, что содержание под стражей должно применяться только в отношении обвиняемых, которые могут скрыться от следствия или оказывать давление на свидетелей.

При этом адвокаты отметили, что Сапар Исаков в ходе следствия уже сдал все удостоверяющие его личность документы, а потому не сможет сбежать за рубеж. Сам обвиняемый экс-глава Кабинета министров также подчеркнул, что не намерен бежать из Киргизии.

«Для меня честь, дороже всего остального. Во время следствия меня как первого заместителя партии СДПК пригласили в Москву. Следователь меня отпустил, но я принял решение не ехать, чтобы не говорили, что я убегаю от следствия и пытаюсь уехать из страны», — подчеркнул Исаков.

По итогам заседания судебная коллегия приняла решение оставить в силе вердикт Первомайского районного суда о продлении срока ареста Сапара Исакова до 5 октября 2018 года с содержанием его в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности.

ИА REGNUM напоминает, что экс-премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был арестован в рамках уголовного дела, связанного с модернизацией Бишкекской ТЭЦ. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в лоббировании интересов китайской компании «TBEA».

Также в рамках уголовных дел по модернизации столичной теплоэлектроцентрали были арестованы бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и целый ряд других чиновников, а также топ-манеджеров энергетической отрасли Киргизии.

Читайте также: Бывшего премьер-министра Киргизии Сатыбалдиева поместили в СИЗО

Отметим, что ранее стало известно о том, что Жанторо Сатыбалдиеву Первомайский районный суд киргизской столицы продлил срок содержания под стражей — до 13 октября 2018 года. На его имущество и имущество его ближайших родственников наложен арест .