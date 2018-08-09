Суд арестовал бывшего заместителя мэра Тамбова

Тамбов, , 16:10 — REGNUM Ленинский районный суд Тамбова 8 августа поместил под арест бывшего заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Юрия Дубовика, сообщил «Коммерсантъ». По данным СМИ, он подозревается в превышении должностных полномочий.

Юрий Дубовик подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Как отмечает сайт «Новый Тамбов», при Юрии Дубовике в 2016 году велась реконструкция теплосетей на севере Тамбова, на работы была выделена огромная сумма — 200 млн рублей. При этом ранее в Тамбове был задержан директор компании, которая строила сети и новые теплопункты в этом районе.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Дубовик неожиданно покинул пост заместителя мэра в мае 2017 года. Эту должность он занимал с 2016 года. До назначения в мэрию он работал на посту первого заместителя директора МУП «Тамбовинвестсервис» и был руководителем «Тамбовской теплоэнергетической компании».

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