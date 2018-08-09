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В Госдуме назвали санкции США политической пыткой

Политика

Запад хочет, чтобы РФ призналась в том, чего не совершала

В Госдуме назвали санкции США политической пыткой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 9 августа 2018, 15:53 — REGNUM  Очередные антивороссийские санкции со стороны США напоминают пытку, в результате которой РФ хотят заставить признаться в том, что она не совершала. Об этом журналистам 9 августа заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очередные санкции уже похожи на политическую пытку, когда коррумпированный следователь заставляет признаться подследственного в несовершенном преступлении. Таким образом этот следователь должен покрыть все многочисленные бездоказательные выступления, начиная от Терезы Мэй и заканчивая конгрессменами США», — заявил Шхагошев.

Между тем поведение американских властей всё меньше похоже на политику, считает депутат.

«США продолжают плести санкционные интриги», — уверен он.

Американские власти заявили о том, что 22 августа вступят в силу новые санкции против РФ. Такое решение власти США приняли в связи с так называемым «делом Скрипалей». Речь идёт об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. Великобритания обвинила в произошедшем РФ, однако доказательства вины не предоставлены. США поддержали Великобританию и грозят РФ ввести дополнительные санкции, если страна не предоставит убедительных доказательств того, что не будет использовать химическое оружие.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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