СМИ Литвы зафиксировало «тайный визит» Абрамовича в Вильнюс

Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Литовский портал 15min сегодня, 9 августа, пишет о «тайном визите» предпринимателя Романа Абрамовича в Литву, который прибыл в Вильнюс несколько дней назад на частном самолёте Gulfstream G650, остановился в гостинице Pacai, все номера которой были заранее выкуплены, а сегодня отбыл из Литвы.

Цель визита для литовского СМИ осталась неизвестной. Абрамовича удалось сфотографировать только при его посадке на частный самолёт сегодня. Гостиницу все дни пребывания оцепило множество англоговорящих охранников, а внутрь никого не пускали. Однако в один из дней в гостинице состоялся банкет.

Факт визита в Литву Абрамовича порталу подтвердила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, однако от комментариев она отказалась, туманно сказав, что коротко общалась с предпринимателем, но не назвав при этом тем разговора.

«Литваку с литваком всегда есть о чём поговорить», — сказала Куклянски.