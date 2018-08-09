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СМИ Литвы зафиксировало «тайный визит» Абрамовича в Вильнюс

Политика

Что в Литве делал олигарх – неизвестно

СМИ Литвы зафиксировало «тайный визит» Абрамовича в Вильнюс
Khaled Walid
Инкогнито

Вильнюс, 9 августа 2018, 15:49 — REGNUM  Литовский портал 15min сегодня, 9 августа, пишет о «тайном визите» предпринимателя Романа Абрамовича в Литву, который прибыл в Вильнюс несколько дней назад на частном самолёте Gulfstream G650, остановился в гостинице Pacai, все номера которой были заранее выкуплены, а сегодня отбыл из Литвы.

Цель визита для литовского СМИ осталась неизвестной. Абрамовича удалось сфотографировать только при его посадке на частный самолёт сегодня. Гостиницу все дни пребывания оцепило множество англоговорящих охранников, а внутрь никого не пускали. Однако в один из дней в гостинице состоялся банкет.

Факт визита в Литву Абрамовича порталу подтвердила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, однако от комментариев она отказалась, туманно сказав, что коротко общалась с предпринимателем, но не назвав при этом тем разговора.

«Литваку с литваком всегда есть о чём поговорить», — сказала Куклянски.

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Политическая жизнь Литвы
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