Глава МИД России посетит Турцию для переговоров с Чавушоглу

Москва, , 15:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13−14 августа посетит Турцию по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила на брифинге 9 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в программе визита российского министра — выступление на совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, а также переговоры c Мевлютом Чавушоглу.

В центре внимания на переговорах будут актуальные международные вопросы, в том числе процесс мирного урегулирования в Сирии, ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, а также на Украине и в Черноморском регионе.

Напомним, главы МИД России и Турции встречались 2 августа на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре. Как сообщали в пресс-службе российского ведомства, Лавров и Чавушоглу обсудили двусторонние отношения и международную повестку.