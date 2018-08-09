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Глава МИД России посетит Турцию для переговоров с Чавушоглу

Политика

Визит Сергея Лаврова запланирован на 13-14 августа

Москва, 9 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13−14 августа посетит Турцию по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщила на брифинге 9 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в программе визита российского министра — выступление на совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, а также переговоры c Мевлютом Чавушоглу.

В центре внимания на переговорах будут актуальные международные вопросы, в том числе процесс мирного урегулирования в Сирии, ситуация на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, а также на Украине и в Черноморском регионе.

Напомним, главы МИД России и Турции встречались 2 августа на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре. Как сообщали в пресс-службе российского ведомства, Лавров и Чавушоглу обсудили двусторонние отношения и международную повестку.

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Российско-турецкие отношения
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