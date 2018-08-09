Глава МИД Германии вступился за немецко-турецкий диалог

Берлин, , 15:46 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас приветствует предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин, передает немецкий телеканал N-TV 9 августа.

«Эрдоган — избранный турецкий президент, нравится вам Конституция Турции или нет, — сказал министр прессе. — Мы сделали бы большую ошибку, если бы не поприветствовали представителей этого государства».

По его словам, опасность была бы намного больше, если бы Германия и Турция не разговаривали друг с другом.

В средствах массовой информации и в немецком парламенте в настоящее время поднят вопрос о том, достоин ли турецкий «диктатор» быть принятым с подобающими почестями в Берлине. Визит Эрдогана состоится 28−29 сентября.

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