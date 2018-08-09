Порошенко готовится к конфискации своего имущества после выборов — политик

Киев, , 15:34 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко готовится к проигрышу на предстоящих президентских выборах. После этого последует спецконфискация и экспроприация его имущества. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал экс-глава администрации президента Виктора Януковича, беглый политик Андрей Портнов, комментируя сообщение о том, что президент Украины Порошенко переписал дом и активы на своего сына.

«СМИ пишут, что Порошенко подарил сыну активы на 10 млн, включая часть своего дома… Я вижу только одну логику. Семь месяцев до конца. Вероятность ареста, конфискации, спецконфискации, национализации, реквизиции или экспроприации по сделке со следствием всех активов фигуранта — близка к абсолютной. Оформление же части дома на аффилированное лицо — это способ затруднить и сделать трудоемким физическое выполнение решения об аресте и завладение конфискованным домом и землёй», — отметил Портнов.

Он сообщил, что его волонтерская команда готова быстро обеспечить законность конфискации активов Порошенко.

«Выполнить такое решение суда непросто, так как на территории объекта будет находиться легальное лицо на основании права собственности на часть дома. Но если обратятся к нашей волонтерской команде, мы поможем признать все это недействительным, отменить и конфисковать все в пользу государства. Вариантов два десятка — от быстрых заочных решений до утвержденной Кукуевским судом сделки со следствием, заключенной с внучатым племянником помощника его охранника», — подытожил Портнов.

Как сообщалось, ранее Алексей Порошенко (сын президента Украины) получил в подарок от отца часть прав собственности на жилой дом с хозяйственными постройками площадью 1,3 тыс. кв. м в пгт. Козин Обуховский р-н Киевской области. Об этом сообщается в электронной декларации о существенных изменениях в имуществе, поданной Алексеем. Часть права собственности на дом оценивается в 9,53 млн грн (369 млн долл.). Дата приобретения соответствующего права — 7 августа 2018 года. Также в декларацию внесен денежный подарок на сумму 1,1 млн. грн (40 тыс долл.).

Напомним, согласно декларации об имуществе и доходах за минувшие годы, Петр Порошенко владел домом в Козине площадью 1,3 тыс. кв. м единолично. В 2017 году Порошенко задекларировал доходы в размере 16,3 млн грн (604 тыс долл.). Зарплата главы государства за год составила 336 тыс. грн (12,4 тыс долл.). Ее в полном объеме перечисляют на благотворительные цели. 15,8 млн грн (586 тыс долл.) Порошенко получил в качестве процентов по депозитам.