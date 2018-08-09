Захарова рассказала о возвращении беженцев в Сирию

Москва, , 15:32 — REGNUM В ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В рамках заявленного руководством Сирии курса на возвращение сирийских беженцев на родину сирийское правительство приняло решение о создании специального координационного комитета во главе с министром местного управления экологии, который заявил о возвращении уже более 3 млн внутренне перемещённых лиц в свои дома. Кроме того, по данным ООН, в ближайшие месяцы в Сирию могут вернуться около 1 млн 890 тыс. беженцев», — заявила Захарова.

По её словам, боевые действия в Сирии разворачиваются по-прежнему успешно для правительственных войск. Так, правительственные силы начали масштабную контртеррористическую операцию на востоке провинции Сувейда. По оставшимся здесь опорным пунктам ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых ещё не уничтожили, работает артиллерия и авиация.

В ответ на провокации ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников наносятся удары по их позициям на западе Идлиба и в горной местности Латакии. Успешно отражена атака нусровцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере провинции Хама, также указала дипломат.