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Владимирские депутаты так и не решились обсудить пенсионную реформу

Политика

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области оставили возможность обсудить пенсионную реформу новому созыву

Владимирские депутаты так и не решились обсудить пенсионную реформу
Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Владимир, 9 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Владимирской области VI созыва завершили свою работу, проведя 8 августа последнее заседание. Как сообщили пресс-служба регионального парламента, депутаты проголосовали за два законопроекта.

Один из них предполагает снижение выкупной цены для участков, находящихся в аренде у граждан. Второй касается правил предоставления в собственность земли сотрудникам сельскохозяйственных предприятий и социальной сферы в селах.

При этом вопрос о пенсионной реформе, обсуждение которой от региональных депутатов ждет Госдума, по данным издания «Зебра ТВ», на последнем заседании так и не прозвучал. Скорее всего, теперь этот вопрос будут обсуждать уже новые депутаты заксобрания.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов нового созыва Законодательного собрания Владимирской области пройдут 9 сентября. Всего избирком зарегистрировал списки семи партий. Кроме того, в этот день также пройдут выборы губернатора. На этот пост претендуют пять человек.

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Пенсионная реформа
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