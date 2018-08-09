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На Украине зафиксировали более 6 тыс. коррупционных преступлений

Политика

450 человек получили наказание

Киев, 9 августа 2018, 15:26 — REGNUM  На Украине за первые семь месяцев 2018 года было зафиксировано 6,092 тыс. коррупционных преступлений, заявил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко, сообщает 9 августа «112 Украина».

По его словам, из всех фактов взяточничества и других мошеннических схема ГПУ пока отправила в суд 2,104 тыс., при этом 450 человек получили реальное наказание.

Напомним, коррупци — одна из причин, почему западные инвесторы не торопятся вкладывать деньги на Украине. Так, Международный валютный фонд (МВФ) отказался предоставлять Киеву транш до тех пор, пока не будет создан антикоррупционный суд.

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Коррупция и борьба с ней
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