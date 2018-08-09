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Во Владимире определились с местами партий в бюллетенях

Политика

Первая строчка досталась партии «Справедливая Россия»

Владимир, 9 августа 2018, 15:24 — REGNUM  Владимирский избирком 9 сентября провел жеребьевку, результаты которой определи расположение партий в бюллетенях на выборах в региональное заксобрание, сообщила пресс-служба избиркома. Первое место в бюллетене досталось партии «Справедливая Россия».

Второе место в списке досталось «Коммунистической партии социальной справедливости», третье — КПРФ, четвертое займет ЛДПР, на пятом месте разместится «Единая Россия», на шестом — «Яблоко», а на седьмом — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напомним, что выборы пройдут 9 сентября. В этот день жители области выберут не только депутатов регионального заксобрания, но и главу региона. На пост губернатора претендуют пять человек. Этом действующий глава области Светлана Орлова («Единая Россия»), кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России») и Иван Алтухов («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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