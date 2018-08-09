Вучич поддержал разграничение с албанцами в Косово

Белград, , 15:23 — REGNUM Разграничение с албанцами в крае Косово необходимо для предотвращения возможных конфликтов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает Национальная телерадиокомпания Сербии (РТС).

Вучич заявил, что поддерживает идею разграничения. Наличие территории, отношение к которой не определено, а принадлежность её частей неясна, всегда будет источником потенциальных проблем и конфликтов.

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Успех разграничения территории Косово зависит не только от сербов. Необходим всеобъемлющий план относительно края, добавил он.

Вместе с тем Вучич отказался раскрывать детали переговоров с косовскими албанцами.

Как сообщало ИА REGNUM, ране Вучич заявил, что никакие «секретные» меры по Косово приниматься не будут. В июне в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной. Он стал «тяжёлым и напряжённым» и не привёл к сближению позиций сторон.

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