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Число паломников к святым для мусульман местам превысило 1 млн

Политика

Показатели выросли в сравнении с 2017 годом

Эр-Рияд, 9 августа 2018, 15:07 — REGNUM  Число паломников к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии превысило 1 млн человек, сообщает 9 августа Al Arabia,

В соответствии с данными, полученными в королевстве, число пилигримов возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составило 1 млн 57 тыс. 880 человек.

Напомним, одним из пяти столпов ислама считается хадж — паломничество в святые места в Мекке и Медине, расположенные в Саудовской Аравии. Эр-Рияд использует это обстоятельство как в туристических, так и в политических целях.

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