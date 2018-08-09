Порошенко запустил линию по выпуску боеприпасов для «Гиацинта»

Киев, , 15:00 — REGNUM Торжественная церемония запуска производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров состоялась на Украине при участии президента Петра Порошенко. Об этом 9 августа сообщают «Новости Донецкой республики».

Украинский лидер назвал открытие нового производственного участка крайне важным для страны. Выпускать будут боеприпасы для артиллерийской установки «Гиацинт».

Производство боеприпасов для ВСУ восстановлено, более того, они стали более точными и эффективными. В ближайшее время выпуск дефицитных боеприпасов будет поставлен на поток, заявил Порошенко.

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