Париж выступает за «сдержанность» в отношениях между Израилем и Палестиной

Париж, , 15:05 — REGNUM Франция осуждает запуск ракет в сторону Израиля и выступает за «сдержанность» в отношениях между Израилем и Палестиной, сообщает МИД Франции.

«МИД Франции призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, чтобы избежать новых жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

Недавние события показывают, что необходимо работать над прочным политическим решением арабо-израильского конфликта. Урегулирование ситуации заключается в снятии блокады, с одной стороны, при гарантии обеспечения безопасности для Израиля, а также в осуществлении межпалестинского примирения. Франция в сотрудничестве со своими европейскими партнерами будет по-прежнему принимать активные усилия в этом направлении, отметили в ведомстве.

Напомним, Палестина нанесла массированный ракетный удар по Израилю. После этого авиация Израиля атаковала более сотни военных объектов в секторе Газа.