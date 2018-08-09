Киевский суд выдал разрешение на задержание Януковича

Киев, , 14:57 — REGNUM Повторное разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича по «церковному делу» дал Печерский районный суд Киева. Решение суда было опубликовано 9 августа в украинском госреестре судебных решений.

Отмечается, что судьи пришли к выводу о совершении фигурантом дела уголовных преступлений и удовлетворили соответствующее ходатайство украинской прокуратуры. Также своим постановлением Печерский районный суд Киева разрешил задержать по указанному делу бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко и экс-начальника главного управления МВД в Киеве Валерия Коряки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Виктору Януковичу был назначен новый государственный защитник — адвокат Юрий Рябовол. Ранее экс-президенту Украины уже предоставили государственного адвоката.

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