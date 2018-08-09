Четверг, 9 Августа 2018 года
15:30:58 МСК

Киевский суд выдал разрешение на задержание Януковича

Политика

Судьи пришли к выводу о совершении фигурантом дела уголовных преступлений

Киев, 9 августа 2018, 14:57 — REGNUM  Повторное разрешение на задержание экс-президента Украины Виктора Януковича по «церковному делу» дал Печерский районный суд Киева. Решение суда было опубликовано 9 августа в украинском госреестре судебных решений.

Отмечается, что судьи пришли к выводу о совершении фигурантом дела уголовных преступлений и удовлетворили соответствующее ходатайство украинской прокуратуры. Также своим постановлением Печерский районный суд Киева разрешил задержать по указанному делу бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко и экс-начальника главного управления МВД в Киеве Валерия Коряки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Виктору Януковичу был назначен новый государственный защитник — адвокат Юрий Рябовол. Ранее экс-президенту Украины уже предоставили государственного адвоката.

Читайте также: Приговор Януковичу готов, нужны адвокаты, готовые проиграть дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Януковича
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить