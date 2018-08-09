В ООН заявили, что в Сирии больше нет осаждённых районов

Женева, Швейцария, , 14:53 — REGNUM В Организации Объединённых Наций считают, что военный конфликт в Сирии близится к завершению. Об этом заявил на брифинге 9 августа советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

По его словам, на сегодняшний день ООН не видит в Сирии ни одного района, который мог бы быть отнесён к категории осаждённых.

Эгеланн также отметил, что боевые действия на юго-западе Сирии практически завершились, что открыло дополнительные возможности для доставки гуманитарной помощи в страну.

Напомним, вооружённый конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В результате войны погибли сотни тысяч человек, несколько миллионов человек были вынуждены стать беженцами. На площадке Женевы и в рамках астанинского формата ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в республике.

Strategist: Не лезь Запад в Сирию, возможно, жертв войны было бы меньше

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