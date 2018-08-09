Украина ждет падения гривны

Станислав Стремидловский, , 16:09 — REGNUM

«Вечерний Харьков» (Харьков) исследует вопрос, когда ждать падения гривны. Двухнедельное подорожание доллара на Украине приостановилось 7 августа. В среду, 8 августа, Нацбанк установил стоимость американской валюты на уровне 27,02 грн. Это не преминуло сказаться и на наличном рынке. Сейчас ситуация успокаивается. Официальный курс гривны возвращается к более разумным уровням. Соответственно, то же самое происходит и на рынке наличной валюты. Как сообщили изданию в одном из банков Харькова, это только начало: доллар продолжит дешеветь — сначала на межбанке, а затем и в кассах банков. Правда, продлится это, к сожалению, недолго. Уже осенью, по прогнозам экспертов, стоит ожидать сезонного снижения курса гривны. Будут закупки энергоносителей, платежи по внешнему государственному долгу и так далее, отчего доллар поднимется. Уже в конце 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 гривны за один доллар. Об этом говорится в прогнозе минэкономразвития. Кстати, в последнее время харьковчане также столкнулись с дефицитом евро в банковских кассах.

Концерн Укрзалізниця сокращает количество поездов, которые курсируют через Ровенскую область, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Из-за нехватки вагонов и низкой рентабельности рейсов. Купить билет на некоторые направления становится все сложнее, при этом железнодорожники планируют очередное сокращение. Недавно станция в Здолбунове получила сообщение, что со 2 августа ее будет миновать поезд «Ужгород — Лисичанск», который соединяет Ровенскую область с Луганской с одной стороны, и с Закарпатьем — с другой. Ровенский областной совет проголосовал за обращение к концерну Укрзалізниця и министерству инфраструктуры с требованием, чтобы остановка в Здолбунове была сохранена. Вероятность, что железнодорожники прислушаются к областным депутатам, невысока. Концерн уже проигнорировал запрос Ровенского областного совета, когда тот несколько месяцев назад просил, чтобы в Дубне останавливался поезд «Киев — Перемышль». Реже курсирует скоростная электричка «Полесье» — два рейса в день остались только по четвергам и пятницам. Кроме того, Ровенская область не имеет прямого железнодорожного сообщения с большинством областных центров Западной Украины.

На популярном курорте Арабатская стрелка в Херсонской области местные общины «объявили войну» некоторым любителям отдыхать «дикарями», сообщают «Херсонцы» (Херсон). В здешнем селе Счастливцево исполком сельсовета принял отдельное решение ограничить автомобилям доступ к «диким» пляжам на побережье Азовского моря. Причина известна: отдыхающие часто пренебрегают нормами благоустройства, оставляя после себя горы мусора и кучи экскрементов и за собой, не убирая. При этом на Арабатской стрелке есть достаточно кемпингов, где автомобилистам предоставляют душевые и туалеты, а также контейнеры для отходов. Но за эти услуги надо платить. Когда таких посетителей-нерях было немного, на это смотрели сквозь пальцы, но на протяжении последних трех лет количество гостей выросла, поэтому и нагрузка на дикую природу увеличилось. Причем община Счастливцево не единственная в своем стремлении сделать «дикий» отдых немного более цивилизованным. «Левые» заезды на пляже перекапывают траншеями у соседних сел Генгирка и Стрелковое. Такие же препятствия обустраивает и дирекция здравниц. Приезжие, которые здесь отдыхают, инициативу только поддерживают.

В Никополе состоялись общественные слушания по поводу сверх проектной эксплуатации 4-го реактора — «пенсионера» соседней с городом и крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск) со ссылкой на директора Союза «Гражданский дозор» Юрия Бабинина. «Участники слушаний единогласно приняли резолюцию с призывом к государственным органам власти прекратить рискованную практику продления эксплуатации ядерных реакторов, отработавших проектный срок и принять меры по защите социально-экологических прав населения, проживающего в 30-ти километровой зоне наблюдения ЗАЭС, — отмечает Бабинин. — К сожалению, согласно украинскому законодательству такая резолюция носит рекомендательный характер и при принятии решения о продолжении дальнейшей работы старых ядерных реакторов регулирующий орган ГИЯРУ (госинспекция ядерного регулирования Украины) ни разу не учла наше мнение. Резолюцию слушаний еще предстоит утвердить депутатам городского совета. К сожалению, ни одного из них так и не увидели на предназначенных для них местах в зале городского Дворца культуры».

«Карпатський об'єктив» (Ужгород) публикует историю пенсионера Петра Васильевича, которому пришлось отправиться в Прагу на заработки. «Когда приехал в чешскую столицу, хозяин фирмы, зная жажду нашего народа зарабатывать, предложил мне два варианта занятости, — рассказывает мужчина. — Или работать столько же часов, сколько сами чехи, получая при этом 600−700 долларов. Или больше, чтобы заработать целую тысячу». Он согласился. Сначала, правда, прошел своеобразное испытание: порубил на салат почти тонну капусты. «В первые дни на предприятии меня поразила одна деталь, — говорит Петр. — На всех без исключениях морозильных камерах и холодильниках висели навесные замки. Не удержался, спросил хозяина. И был поражен услышанным: «Это от ваших, украинцев». Наши земляки занимаются и таким зазорным делом».

Службы безопасности Украины предупреждает о масштабных учениях в Закарпатье, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Они пройдут 15−17 августа. По предварительным данным, в трех районах области: на территории Великоберезнянского, Перечинского и Ужгородского районов. Учения будут в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения. В маневрах примут участие подразделения полиции, Национальной гвардии, вооруженных сил, пограничники, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, госспецсвязи, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Во время обучения на отдельных землях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Львовская областная государственная администрация решает вопрос предоставления земли под строительство мечети и жилого массива для крымских татар, передает «Збруч» (Галичина) со ссылкой на заявление крымскотатарского политика Ахтема Чийгоза, который недавно посетил Львов. «Мы проведем перепись крымских татар. Потому что цифры разнятся. По предварительным данным, во Львове от 1,5 до 3-х тысяч крымских татар», — пояснил Чийгоз. Он встретился с представителями Львовской государственной областной администрации. Стороны отметили необходимость создания во Львове культурно-духовного центра, что будет способствовать сохранению идентичности крымских татар и знакомству львовян с их культурой. «Местная власть решает вопрос земли для строительства мечети и жилого массива», — добавил Чийгоз. Он также напомнил, что Кораны из Бахчисарайского ханского дворца сейчас хранятся в львовском музее и нуждаются в реставрации, к которой могут привлечь местных специалистов.

Почти анекдотический случай произошел на днях на переходе «Чаплинка», сообщает «Новий день» (Херсон). Туда для прохождения контроля прибыли трое граждан Белоруссии, желающие попасть в «аннексированный» Крым. Но документов (специальных разрешений), которые нужны для пересечения админграницы, у белорусов не было. Тогда один из них предложил пограничнику заплатить деньгами (а еще говорят, что в Белоруссии коррупции нет!). Не успел «зеленоберетник» ответить, как в руках белоруса появились 20 долларов США, 210 гривен и 20… белорусских рублей. Украинский пограничник тут же позвал для регистрации правонарушения полицейского. Чем же руководствовался белорус, предлагая часть взятки в виде валюты своей страны, пока остается загадкой. Хотя справедливости ради стоит заметить, что белорусский рубль нынче «в цене». За один такой дают 13 гривен 44 копейки.

«Думская» (Одесса) пообщалась с двумя офицерами областного управления противодействия наркопреступности, которые попросили не называть их имен. Действительно ли Одесса — это крупнейший мировой центр по транзиту наркотиков, как заявляют во многих западных СМИ? «Контрабандный транзит наркотиков проходит через все мировые порты, — ответили офицеры. — И в других мировых портах объем контрабанды намного больше, чем у нас. Нужно понимать, что в мировых наркокартелях идет постоянный мозговой штурм, они ищут наиболее безопасную логистику наркотранзита. Нет какого-то стабильного, устоявшегося канала через какие-то точки. Накрокартели все время меняют маршруты, пробуют все новые варианты. Например, в этом году мы приняли группу перевозчиков кокаина, которые выбрали достаточно причудливый маршрут контрабанды. Кокаин был вывезен из Дубая и предназначался для переброски в Турцию. Но авиарейсы из ОАЭ в Турцию и обратно очень тщательно проверяются. Поэтому перевозчики кокаина из Дубая перелетели в Киев, а затем в Одессу и уже отсюда намеревались с товаром улететь в Стамбул. Здесь мы их и задержали. В Одессу кокаин идет из Южной Америки, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции. Героин — через Турцию и Грузию. В том числе и на паромах. Синтетические наркотики и ингредиенты для их изготовления часто поступают по почте, в том числе из Китая и Европы. Марихуана — это, наоборот, отечественный продукт — наркодельцы из Одесской, Николаевской и Херсонской областей сами экспортируют траву в другие регионы и за границу. Большая часть кокаина затем уходит в Европу и в Россию по суше. Москва и центральные города России потребляют много кокаина. Немного кокаина остается на Украине. Дело в том, что в нашей стране нет такого количества платежеспособных потребителей этого наркотика. Здесь популярны «бюджетные» наркотики — марихуана, синтетика — метамфетамин и схожие с ним лекарственные наркотики. Героин тоже уходит на Россию, другая половина — в Европу. Кстати, розничная цена кокаина и героина в Европе в разы меньше, чем на Украине. Дороже, чем на Украине, наркотики только в России. Но нужно понимать, что героин, кокаин и марихуана попадают в Россию и Европу и другими путями. Например, в России есть протяженная сухопутная граница со среднеазиатскими государствами, которые, в свою очередь, служат транзитными странами для переброски героина из Афганистана. Повторимся, маршруты транзита наркотиков все время меняются. Например, год назад к нам, в Одессу, шел поток кокаина для Польши. Затем его вывозили во Львовскую область и Прикарпатье, откуда перебрасывали в Польшу. Сейчас этот канал, видимо по экономическим соображениям, закрылся».

Представители Константинопольского патриарха отказались ехать в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, пишет «За Збручем» (Тернополь). 5 августа в лавре состоялись торжества по случаю праздника Почаевской иконы Божией матери. Праздничное богослужение возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий, которому сослужили около двух десятков архиереев. Ожидали в Почаевской лавре и более высоких гостей: в конце июня после поездки в Константинополь митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) говорил о планах посетить монастырь архиереев Константинопольского патриархата. Но из громкого заявления управляющего делами УПЦ МП вышел «большой пшик» — обещанный визит представителей Фанара в Тернопольскую область так и не состоялся. Причиной этого, очевидно, следует считать намерения предоставить томос об автокефалии, которое озвучил, будучи в Киеве, митрополит Галльский Эммануил из Константинопольского патриархата. С точки зрения исторической справедливости после предоставления Фанаром томоса об автокефалии вполне логичным был бы выход Почаевской лавры из-под контроля Москвы.

В Николаеве не утихают страсти между прихожанами и бывшим священником храма святого Александра Невского Украинской православной церкви Киевского патриархата отцом Тарасом (Глубишем), который в ноябре прошлого года перешел под юрисдикцию другой Церкви — Истинно-православных христиан Греции, при этом храмовое помещение он решил сохранить за собой, рассказывает «Рідне Прибужжя» (Николаев). Судя по ситуации, в эту борьбу втянуты и государственные структуры. Затяжной церковный конфликт зашел в тупик. Храм является памятником архитектуры в русско-византийском стиле и расположен почти в центре города. Восстановление церкви началось после провозглашения независимости Украины. В 1992 году решением облисполкома здание было передано прихожанам УПЦ КП, которые начали отстраивать заброшенный храм. «Кто бы мог тогда подумать, что сегодня нам снова придется отвоевывать этот храм, — возмущается член общины Надежда Ивановна. — Пока идет за него спор, из церкви исчезло много икон, куда-то увезли дорогостоящий колокол и другое имущество, приобретенное на спонсорские деньги. Об этом мы сообщили в правоохранительные органы, но от них, к сожалению, должной реакции не последовало. Обращались мы и к властям вплоть до президента Украины, однако пока также безрезультатно». Что касается нынешнего настоятеля, то когда он несколько раз посетил Грецию, ему открылось «озарение». И он решил, по словам прихожанина Алексея Розумия, «перейти в греческую церковь, но не сам, а вместе с нашим храмом». Его поддержали лишь несколько человек, но только те, кто считается его окружением. Другие, которых большинство, даже в храм не пускают на службу. За самовольные действия митрополит Николаевский и Богоявленский УПЦ КП Владимир своим указом лишил отца Тараса священного сана и отстранил его от обязанностей настоятеля храма. Несмотря на официальное «увольнение с должности», храмовую печать отец Тарас не отдает и по-прежнему проводит богослужение в храме, но уже под юрисдикцией Греческой православной церкви. А когда активисты церковной общины просили его добровольно покинуть храм и не вводить людей в заблуждение, заявляет о попытках рейдерского захвата храма.

Власть поссорилась с Коломойским, а он владеет единственным предприятием, производящим жидкий хлор, и теперь обрабатывать воду буквально нечем, отмечает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Сам ход конфликта, его искусственность и политическая направленность, хотя экономической и финансовой составляющими пренебрегать не следует, сейчас потерял значительную актуальность. «Днепрводоканал» заключил договор с «ДнепрАзотом» на поставку хлора в Днепропетровск. Первые цистерны уже пошли. Вроде бы все закончилось хорошо и возникает острое желание забыть «хлорное» напряжение, как кошмарный сон. Тем не менее расслабляться не стоит, так как хлор и вода в очередной раз наглядно показали, что страна и власть остаются заложниками системной проблемы. И это не олигархат и с ним связанное, а более глубокая причина, хотя и давно известная — монополизм. Именно монополизм является питательной средой олигархата, который самым жестким способом противодействует конкуренции и не допускает создания настоящего рынка товаров и услуг. И случай с хлором — просто подарок для Кремля. Причем преподнесенный нашими собственными руками. Может, хоть это нашу власть заставит задуматься или инстинкт самосохранения у нее полностью деградировал?