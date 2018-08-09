Железняк: Новыми санкциями США — незаконны

Москва, , 14:37 — REGNUM Пакет новых санкций США против РФ — очередная провокация в отношении РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очередные антироссийские санкции, анонсированные США, так же, как и все предыдущие, носят абсолютно незаконный характер и являются провокацией в отношении нашей страны. Необоснованность, предвзятость и отсутствие каких-либо доказательств стали нормой для зараженных русофобией политиканов в Вашингтоне и их подпевал в ряде стран Запада», — заявил Железняк.

По его словам, единственная цель таких действий США — заблокировать возможности для диалога с РФ.

«Санкции против России направлены и против президента США. Политические оппоненты Трампа намереваются обвинить его в готовности к диалогу со страной, которую они пытаются выставить как страну — агрессора, создавая для этого потоки дезинформации», — отметил Железняк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США заявили о введении с 22 августа очередного пакета санкций против РФ. Американские сенаторы связывают новые антироссийские меры с так называемым «делом Скрипалей». РФ обвиняют в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. Однако, как отмечает Железняк, большинство граждан вл многих странах понимают, что эти обвинения беспочвенны.

«Здравомыслящие люди в США, так же как и в других странах, прекрасно понимают, что весь жестокий спектакль, инсценированный спецслужбами Великобритании в Солсбери, носит исключительно пропагандистский характер и поведение официального Лондона тому прямое доказательство. Ни одного факта, ни одного свидетельства или какого-либо документа британские власти не предоставили и демонстративно отказались от сотрудничества с нашей стороной. Лондон очень боится настоящего расследования инцидентов в Солсбери и Эйсбери, пряча свидетелей, уничтожая улики и обманывая мировую общественность, разжигая антироссийскую истерию, которую по очереди подхватывают в Вашингтоне», — подчеркнул Железняк.

Он отметил, что РФ и дальше продолжит требовать открытого расследования дела, чтобы доказать, что оно было сфабриковано против РФ.