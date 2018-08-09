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Экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской области задержан в Москве

Политика

Информация пока официально не подтверждена, сам чиновник покинул пост министра буквально накануне

Экс-министр строительства и ЖКХ Астраханской области задержан в Москве
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Задержание

Москва, 9 августа 2018, 14:31 — REGNUM  Бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области задержан в Москве. О задержании чиновника сообщили несколько СМИ и телеграмм-каналов. Официального подтверждения этим данным пока нет.

По данным телеграмм-канала Mash, экс-министр был задержан в Москве, в аэропорту «Шереметьево» при попытке вылета за границу — в Испанию. Его подозревают причинении многомиллионного ущерба бюджету — речь может идти о сумме в 300 млн рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, накануне, 8 августа, пресс-служба правительства Астраханской области распространило сообщение о том, что губернатор области Александр Жилкин принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Василия Корнильева. Как подчеркивалось, Корнильев покинул должность по собственной инициативе.

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