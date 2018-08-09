В Ярославской области «Единая Россия» будет стоять первой в бюллетене

Ярославль, , 14:26 — REGNUM В Ярославле прошла жеребьевка политических партий, где выбиралась очередность размещения их названий и эмблем в избирательных бюллетенях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Первыми в списке партии стала «Единая Россия», затем «Коммунисты России» и «Справедливая Россия». Четвертыми идут «Патриоты России», а пятыми — КПРФ. «Родина» получила № 6, ЛДПР стали седьмыми, а замыкает список под номером 8 «ПАРНАС».

«Скажите, можно без мухлежа так провести жеребьёвку: первый тащит номер 1, второй тащит номер 2. Кстати, третьи достали номер 3. Прошлый раз химичили электроникой. Сейчас в конвертах. Но такого не может быть. Если только как-то пометить конверты. Но такой последовательности без плановой помощи (каких-либо меток) быть не может», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев.

Свой пятый номер Александр Воробьев считает счастливым, поскольку в школьной иерархии пятерка — это хорошо.