Издание Oilprice нашло «троянского коня» в Конвенции по Каспию

Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Протокол об оценке воздействия на окружающую среду, входящий в Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря является «троянским конем», сообщает 8 августа отраслевое издание Oilprice.

Авторы издания утверждают, что на протяжении многих лет прикаспийские страны не могли договориться о правовом статусе Каспийского моря из-за разногласий по поводу размещения трубопроводов.

Oilprice пишет, что Россия и Иран настаивали на том, что строительство трубопроводов должно согласовываться со всеми прикаспийскими странами. Казахстана, Азербайджан и Туркмения считали, что этот вопрос должны решать страны, через территории которых проходит трубопровод.

В проекте Конвенции возобладал второй вариант. Однако, считают авторы, строительство трубопроводов может быть заблокировано на многие годы с помощью протокола об оценке воздействия на окружающую среду. Эта часть договора делает прикаспийские страны равноправными партнерами в вопросах экологии. Это положение журналисты посчитали «троянским конем».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в казахстанском городе Актау состоится саммит прикаспийских государств, на котором планируется подписать Конвенцию о правовом статусе Каспия.

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