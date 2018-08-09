Смысла в пролонгации закона об «особом статусе Донбасса» нет — эксперт

Киев, , 14:10 — REGNUM Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон «об особом статусе Донбасса») абсолютно не влияет на военную обстановку в Донбассе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

«Этот закон абсолютно не влияет на военную ситуацию на востоке Украины. Он абсолютно никак не привязан ни к миротворцам, ни к другим вопросам военного противостояния. Мы приняли закон об особенностях национальной политики на временно неподконтрольных территориях или так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Он на сегодняшний момент в принципе закрывает эту ситуацию. Я не вижу смысла в пролонгации этого закона (закон «об особом статусе Донбасса»)», — сказал Жданов.

Он заявил, что «минские соглашения недействительны», поскольку Киев не ратифицировал документ.

«Из минских соглашений мы уже сделали священную мантру и внесли её в уши всего мира. Даже Вашингтон апеллирует минскими соглашениями… Хотя мы их не ратифицировали, они не действующие, парламент их даже не рассматривал. Даже подпись президента без согласования с парламентом нелегитимна», — добавил Жданов.

Эксперт советует Киеву сменить минский формат на будапештский, и привлечь к решению военного конфликта других гарантов территориальной целостности Украины — США, Великобританию и Китай.

«Я бы предложил расширение нормандского формата и превращение его в будапештский… Напомню, что Великобритания дважды просилась в этот формат, Польша просилась в этот формат. Польша могла бы выступить рупором США. И фактически осталось бы пригласить на эти переговоры только Китай, который, кстати, по собственной инициативе подписал Будапештский меморандум, уже после процедуры официального подписания», — добавил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа спикер Рады Андрей Парубий заявил, что решение парламента продлить срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет зависеть от позиции международных партнеров Украины.

«Перед истечением срока в этом году будем советоваться — есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет в большой мере зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно сохранить санкции против России», — сказал Парубий.

Напомним, законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в Донецке и Луганске демократических выборов. Кроме того, ранее специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер призвал Киев продлить действие этого закона.