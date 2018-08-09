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Суд по делу Савченко устроил фарс

Политика

Решение суда сначала отменили, а потом снова приняли

Суд по делу Савченко устроил фарс
Иван Шилов © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 9 августа 2018, 14:02 — REGNUM  Депутату Верховной рады Надежде Савченко отменили и снова назначили содержание под стражей до 7 сентября, сообщает 9 августа УНИАН.

Согласно сообщению, Шевченковский районный суд Киева ранее продлил содержание Савченко под стражей до 7 сентября. Ее адвокаты подали жалобу в Апелляционный суд Киева, который удовлетворил ходатайства и отменил решение о продлении содержания под стражей. Однако вслед за этим Апелляционный суд сам назначил Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября.

Напомним, героя Украины и депутата Верховной рады Надежду Савченко обвиняют в государственной измене и подготовке терактов в зданиях парламента и администрации президента Украины.

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Дело Савченко
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