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В Кремле напомнили о Сирии и настоящих «спонсорах терроризма»

Политика

Вопрос о спонсорах стоит переадресовать другим странам, отметил Песков

В Кремле напомнили о Сирии и настоящих «спонсорах терроризма»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 9 августа 2018, 13:59 — REGNUM  Инициатива американских сенаторов объявить Россию «спонсором терроризма» выходит за рамки разумного. Так прокомментировал предложение Вашингтона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в зарубежных законодательных органах работают «много горячих голов». Эти люди зачастую позволяют себе эмоциональные высказывания, «находящиеся за гранью разумного», сказал Песков журналистам.

В данной ситуации можно задать лишь риторический вопрос — кто же на самом деле спонсирует терроризм? Так, террористические группировки продолжают действовать в Сирии, и Москва прекрасно отдает себе отчет, кто и как помогает им. Таким образом, вопрос стоит переадресовать другим странам, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о внесении в Конгресс США проекта «всеобъемлющего закона» об усилении санкций против России. Одна из мер — включение РФ в американский список «государств — спонсоров терроризма». Документ официально пока не обнародован.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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