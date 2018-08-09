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Студенты из Туниса получили стипендии от правительства Индонезии

Политика

Шесть студентов из Туниса получили стипендии от индонезийского правительства для изучения индонезийского языка, искусства и культуры

Студенты из Туниса получили стипендии от правительства Индонезии
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Студенты из Туниса

Тунис, 9 августа 2018, 14:10 — REGNUM  Шесть студентов из Туниса получили стипендии от индонезийского правительства для изучения индонезийского языка, искусства и культуры, сообщает Antaranews.

По данным посольства Индонезии в Тунисе, 9 августа посол Индонезии Икрар Нуса Бхакти встретился с будущими студентами.

Посол Индонезии надеется, что в рамках стипендиальной программы студенты смогут изучить индонезийский язык, искусство и культуру, а полученный в Индонезии опыт будет способствовать улучшению налаживания межкультурного диалога.

Посол призвал студентов из Туниса уважать правила, законы и местную культуру.

Правительственная программа «Дармасисва» Республики Индонезии предоставляет возможность иностранным студентам из дружественных стран изучать индонезийский язык, традиционную музыку, танцы, искусство в течении 1 года в ВУЗах Индонезии с выплатой стипендии.

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