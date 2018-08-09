В Екатеринбург направлен новый генконсул Узбекистана

Ташкент, , 13:50 — REGNUM Генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге назначен Абдусалом Хатамов, который ранее занимал должность начальника отдела консульско-правового департамента МИД республики, сообщили 9 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В начале 2018 года Узбекистан имел только два дипломатических представительства: в Москве и Новосибирске. В марте состоялось открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Напомним, в конце февраля в МИД Узбекистана сообщили, что республика планирует открыть генеральные консульства во Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В нескольких городах России откроются консульства Узбекистана