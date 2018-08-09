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Министра финансов Кабардино-Балкарии отправили в отставку

Политика

Отставка связана с переходом Жыр-Аслана Бештокова на новое место работы

Нальчик, 9 августа 2018, 13:44 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии освобожден от своих обязанностей министр финансов Жыр-Аслан Бештоков. Указ об этом, подписанный главой республики Юрием Коковым, опубликован сегодня, 9 августа, на официальном сайте главы и правительства региона.

В тексте указа говорится, что отставка Бештокова связана с его переходом на другую работу. В документе также сказано, что исполнять обязанности главы ведомства до назначения нового руководителя поручено заместителю министра финансов Елене Лисун.

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Напомним, в должности министра Жыр-Аслан Бештоков проработал всего восемь месяцев. Он был назначен министром в декабре 2017 года. В июле 2017 года был отправлен в отставку прежний министр финансов Заур Лихов. Он был уволен после того, как стал фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях в Кабардино-Балкарском региональном филиале «Россельхозбанка».

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Отставки и назначения
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