Депутаты Чебоксар обсудят условия конкурса на пост сити-менеджера

Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В столице Чувашии на очередное заседание городского парламента планируют вынести проект порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заседания городского собрания депутатов Чебоксар состоится 14 августа. На рассмотрение планируется вынести проект документа, который устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары при назначении по контракту.

Согласно проекту, кандидат должен будет иметь стаж работы на должностях государственной гражданской или муниципальной службы не менее двух, либо на руководящей должности (руководителя, заместителя руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации) не менее трёх лет.

В документе отмечается, что житель не будет допущен к конкурсу в случае его недееспособности, при наличии судебного приговора или заболевания, исключающего возможность исполнения обязанностей, при наличии иностранного гражданства, представления подложных документов, а также «близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу».

По проекту, конкурс будет правомочен при участии не менее двух кандидатов. Формат проведения — индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование.

«При проведении конкурса оцениваются образовательный и профессиональный уровень, а также деловые и личностные качества кандидатов, претендующих на должность главы администрации. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания», — отмечается в проекте.

При оценке, согласно документу, будут оцениваться профессиональный опыт, специальные знания, профессиональная мотивация, гражданская позиция, «готовность к саморазвитию», аналитические и организаторские способности, навыки эффективной коммуникации, ответственность. На рассмотрение в столичный парламент может быть представлено не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Их определит конкурсная комиссия из 12 человек, из которой половины выдвигается столичным парламентом, другая половина — главой Чувашии.

Напомним, с июня 2011 года главой администрации Чебоксар второй срок подряд работает Алексей Ладыков. Его полномочия истекают в 2020 году. До прихода в органы власти он был депутатом городского собрания, в разное время возглавлял общества с ограниченной ответственность «Протект», «Инкрит, СК «Старатель». В 2015 году Алексей Ладыков участвовал в конкурсе на пост сити-менеджера в связи с истечением срока полномочий: его поддержали 33 депутата, трое были против. Конкуренцию ему составили директор подведомственной мэрии организации — муниципального бюджетного учреждения «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов и председатель правления ЧГОО «Центр защиты прав потребителей услуг ЖКХ» Юрий Шакеев.