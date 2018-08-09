Гутерриш почтил память жертв атомной бомбардировки японских городов

Нагасаки, Япония, , 13:39 — REGNUM В четверг 9 августа в городе Нагасаки на юго-западе Японии прошла церемония в память 73-й годовщины атомной бомбардировки, произведённой в 1945 году Соединёнными Штатами, передаёт телеканал NHK.

Отмечается, что в городском Парке мира состоялась памятная церемония, в которой принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По данным телеканала, Гутерриш стал первым главой этой международной организации, принявшим участие в таком мероприятии.

«К нему присоединились люди, выжившие после атомной бомбардировки, члены семей погибших и премьер-министр Японии Синдзо Абэ», — говорится в сообщении.

На церемонии было сказано о том, что имена 3,5 тыс. «хибакуся» (жертвы атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки), скончавшихся в 2017 году, были добавлены к списку погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, первым и единственным историческим примером применения ядерного оружия стали атомные бомбардировки США японских городов Хиросима и Нагасаки.

В августе 1945 года американские военные лётчики сбросили на японские города бомбы «Малыш» и «Толстяк». В Хиросиме общее число жертв варварской бомбардировки превысило 300 тыс. человек. В Нагасаки от взрыва бомбы и его последствий погибли более 175 тыс. человек.

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