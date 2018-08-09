Узбекистан приступил к строительству медицинского комплекса в Таджикистане

Ташкент, , 13:35 — REGNUM Национальная компания «Узбекнефтегаз» отправила в Таджикистан колонну со спецтехникой и материалами для строительства медицинского комплекса, сообщили 9 августа в пресс-службе компании.

Узбекистан планирует построить медицинский комплекс, рассчитанный на 200 койко-мест, в Хатлонской области Таджикистана. Проект реализуется в рамках постановления президента Узбекистана. После сдачи в эксплуатацию здание будет передано Таджикистану на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Узбекистан возобновил подачу газа в Таджикистан. По состоянию на июнь в республику было экспортировано 3,5 млн кубометров природного газа. Основным потребителем узбекского газа является алюминиевая компания «ТАЛКО».

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