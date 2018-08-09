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Кремль прокомментировал запрет полетов «Аэрофлота» в США

Политика

Эти ограничения предполагаются вторым пакетом санкций, анонсированным госдепом Соединённых Штатов

Кремль прокомментировал запрет полетов «Аэрофлота» в США
Fedor Leukhin
Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Москва, 9 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Пока речи о запрете полётов авиакомпании «Аэрофлот» в США не идёт. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное введений ограничений в отношении авиакомпании со стороны Соединённых Штатов.

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«Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали», — отметил пресс-секретарь президента РФ, при этом добавив, что Вашингтона является весьма непредсказуемым участником международных дел, поэтому ожидать от него можно чего угодно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа госдеп США анонсировал новые санкции против России. Очередные ограничительные меры связаны с «делом Скрипалей», в причастности к которому Москвы Вашингтон абсолютно уверен. Так, предполагается два пакета санкций, причём первый должен вступить в силу уже 22 августа.

Помимо ограничения экспорта продукции двойного назначения также предусмотрен и запрет на полёты в США для «Аэрофлота». Второй пакет более жестких ограничений может быть введён через три месяца после первого в том случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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