Президент Южного Судана объявил амнистию для всех повстанцев

Джуба, , 13:28 — REGNUM Президент Южного Судана Салва Киир объявил амнистию для всех групп повстанцев, сообщает 9 августа Associated Press.

Амнистия также коснется лидера оппозиции Рика Мачара, который вскоре должен прибыть в страну для участия в управлении государством. Таким образом, в стране наблюдаются первые положительные сдвиги, после четырехлетнего внутреннего конфликта.

Напомним, на прошлой недели власти Южного Суда совместно с оппозицией выработали соглашение о мирном урегулировании конфликта. В соответствии с ним, будет создано расширенное коалиционное правительство, в которое войдут представители повстанческих групп.

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