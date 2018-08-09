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В Кремле сообщили о поступлении письма матери Сенцова

Политика

Представитель Кремля отметил, что указанное письменное обращение матери Сенцова «будет рассмотрено»

В Кремле сообщили о поступлении письма матери Сенцова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 9 августа 2018, 13:17 — REGNUM  В администрацию президента России поступило письмо матери украинского террориста Олега Сенцова с просьбой о его помиловании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также Песков отметил, что указанное письменное обращение матери Сенцова «будет рассмотрено».

Как сообщало ИА REGNUM, обращение Людмилы Сенцовой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына было опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

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