В Кремле назвали неприемлемыми санкции США в связи с «делом Скрипалей»

Москва, , 13:15 — REGNUM В Кремле считают неприемлемым увязывать санкции США против России с инцидентом в британском Солсбери, заявил 9 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери», — сказал Песков.

Пресс-секретарь вновь подчеркнул, что российская сторона отвергает «самым решительным образом» заявления о какой-либо причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Песков также отметил, в Москве считают политику санкций «абсолютно незаконной и не соответствующей международному праву».

Напомним, накануне Госдепартамент США анонсировал введение новых санкций — якобы за применение Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании.

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