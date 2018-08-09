Под угрозой повторить судьбу Ливии — от ядерного оружия не откажутся

Москва, , 13:06 — REGNUM Только отменив принцип доминирования сильного, в мире можно добиться ядерного разоружения, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки (Япония), заявил, что процесс ядерного разоружения в мире замедлился: различные процессы разоружения в мире практически замедлились и почти остановились. По его словам, страх ядерной войны сохраняется.

Генсек ООН произнес в Нагасаки слова с призывом к ядерному разоружению, давно ставшие обязательным ритуалом. Этим призывам все должны аплодировать, но выполнять их никто не будет.

Ритуальный призыв генсека ООН надо было бы несколько продолжить и раскрыть истинные причины нежелания следовать по пути ядерного разоружения. Попробую сделать это за него, благо статус не накладывает оков корректности и толерантности.

Принцип пожирания сильными слабых по-прежнему доминирует в международной политике, просто формы этого пожирания стали выглядеть по-другому. Единственное, что может заставить хищника искать другую жертву — перспектива получить серьезный урон при попытке нападения.

Другими словами, по городским джунглям современного мира можно относительно спокойно перемещаться только с бомбой в руках. Конкретнее — с ядерным боезарядом. Иначе тебя ждет судьба Югославии, Ирака, Ливии и других «счастливчиков».

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