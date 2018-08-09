Омбудсмены РФ и Украины обсудили здоровье террориста Сенцова

Киев, , 12:54 — REGNUM Состояние здоровья осужденного в России за терроризм украинца Олега Сенцова обсудили в ходе телефонного разговора уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и её украинская коллега Людмила Денисова. Об этом украинский омбудсмен написала в своём Facebook.

«Мне перезвонила Татьяна Москалькова, которая вновь рассказала о стабильном состоянии Олега и о том, что он сам отказался от своего перевода в городскую больницу в Лабытнанги», — говорится в сообщении.

По словам Денисовой, она настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Анатолий Сак посетил Сенцова в колонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал украинского террориста Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в российской тюрьме, прекратить голодовку.

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