Украина не может вернуть Крым и Донбасс — замминистра Грымчак

Киев, , 12:52 — REGNUM Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон «об особом статусе Донбасса») не предусматривает амнистию лицам, которые совершили в Донбассе тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом 9 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Он сообщил, что пункт№3 закона «об особом статусе Донбасса» не вступает в силу, «потому что в течение трех месяцев после принятия этого закона, граждане, которые принимали участие, сотрудничали, работали в оккупационной администрации должны явиться в правоохранительные органы».

«Они обязаны дать свои объяснения. После этого они освободятся от криминальной ответственности. Действие закона не распространяется на тяжкие и особо тяжкие преступления», — заверил Грымчак.

Он пояснил, что сегодня Киев не имеет возможности быстро восстановить контроль над Крымом и частью Донбасса. Политиков, которые обещают украинцам мир или взять Москву, он обвинил в предвыборном популизме.

«У нас началась избирательная кампания. Кружок антикоррупционеров небольшой, они зубами держатся за эту тему и никого туда не пускают… Другие кричат: «Мы вам сделаем мир завтра, после прихода к власти». Правда, не объясняя каким образом? Скорее всего, они просто сдадутся. А другие говорят: «А мы завтра сядем на лошадей, с саблей запоём песню и остановимся прямо на Красной площади». Ни то, ни то не имеет никаких оснований для реальности», — добавил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа глава партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок заявил, что Украина загонит себя в ловушку, если продлит действие закона «об особом статусе Донбасса». По его словам, Киев якобы амнистирует «бандюков», которые воевали против Украины.

Напомним, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступил в силу с 18 октября 2014 года. Ежегодно Рада продлевала действие этого закона. Срок действия документа истекает 10 октября 2018 года. В настоящее время в силу вступила только первая статья закона, которая предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса, список которых определяется решением Верховной Рады.

6 августа спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик направил письмо руководству Верховной Рады с призывом продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.