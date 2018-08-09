В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на пост мэра

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:51 — REGNUM В Свердловской области дума Нижнего Тагила объявила конкурс на пост мэра. Он будет проходить в два этапа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Как отметил депутат Вадим Раудштейн, в ходе первого этапа конкурсная комиссия будет оценивать достоверность и полноту представленных кандидатами сведений. А на втором уже оценит профессиональные качества лиц, желающих стать мэром.

Напомним, пост мэра стал вакантен в конце мая, когда Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. Его полномочия исполняет Владислав Пинаев. Его наблюдатели и называют основным кандидатом на пост главы.