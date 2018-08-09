Четверг, 9 Августа 2018 года
13:57:14 МСК

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на пост мэра

Политика

Будет два этапа

Нижний Тагил, Свердловская область, 9 августа 2018, 12:51 — REGNUM  В Свердловской области дума Нижнего Тагила объявила конкурс на пост мэра. Он будет проходить в два этапа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Как отметил депутат Вадим Раудштейн, в ходе первого этапа конкурсная комиссия будет оценивать достоверность и полноту представленных кандидатами сведений. А на втором уже оценит профессиональные качества лиц, желающих стать мэром.

Напомним, пост мэра стал вакантен в конце мая, когда Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. Его полномочия исполняет Владислав Пинаев. Его наблюдатели и называют основным кандидатом на пост главы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить