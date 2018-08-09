Удары Израиля по сектору Газа — очередное обострение хронической болезни

Москва, , 12:50 — REGNUM Обмен удара в секторе Газа будет продолжаться — это война, которая, видимо, устраивает обе стороны, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела израильской авиацией позиций движения ХАМАС в секторе Газа погибли двое человек. Власти Израиля заявили, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС.

Очередное обострение хронической болезни, которую никто не намерен лечить. Очень показательно, что пресс-служба израильской армии назвала эту ситуацию «нынешним раундом обмена ударами». Проще говоря, обе стороны воспринимают это как регулярное неприятное природное явление.

Самое бесперспективное в этом вопросе то, что обе стороны по большому счету устраивает такое положение дел. Я имею в виду не простых людей, которым прилетают эти регулярные «подарки», а элиты обоих обществ.

Для палестинцев сектора Газа это очередное доказательство их борьбы за весь арабский мир и повод получить новые порции зарубежной финансовой помощи.

Для Израиля конфликт с палестинцами давно превратился во внутриполитический фактор и малейшая попытка перевести его в стадию диалога сделает инициатора мишенью для жесточайшей критики политических конкурентов и СМИ.

Поэтому всё пойдет по кругу и давно проторенной колее. Ни одна из сторон не имеет возможности добиться заявляемых целей или нейтрализовать своего оппонента.

Так что «нынешний раунд обмена ударами» будет повторяться, повторяться и повторяться…

Читайте также: Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа