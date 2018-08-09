«Пятифракционный парламент»: Иркутская область за месяц до выборов

Иркутск, , 12:51 — REGNUM До выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области остался ровно месяц. Но местечковые скандалы, раздутые заезжими политтехнологами, вряд ли повлияли на повышение интереса к выборам.

Причина тому — так называемый муниципальный фильтр, введённый с 2014 года: согласно новшествам в законодательстве, от сбора подписей избирателей освобождаются только те партии, представители которых есть в Госдуме, региональных и муниципальных представительных органах. Поэтому не всем оказалось под силу собрать в свою поддержку необходимые 9,49 тысячи подписей (по спискам) и от 2,5 тысячи подписей (в зависимости от территории) по одномандатным округам. Самовыдвиженцам требования повысили до 3% от числа избирателей на округе.

«Палитра избирательной кампании 2018 года откровенно скучная. Здесь ожидаемо четыре парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Плюс троица, представленная в органах власти регионального и муниципального уровня, — «Гражданская платформа», «Родина» и «Коммунистическая партия социальной справедливости». Подписи собирали двое — «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу» (ПСР) и «Российский общенародный союз» (РОС). Но им отказано в регистрации», — пишет ircity.ru.

Иркутские коллеги также напоминают, что в 2013 году, на выборах предыдущего созыва, своих кандидатов на посты региональных депутатов выставили целых 17 партий. Всего тогда было зарегистрировано 183 кандидата-одномандатника, в том числе 17 самовыдвиженцев. Конкурс на одно депутатское кресло в итоге составлял 8,3 человека. Сейчас — менее шести.

«Вся кампания свелась к двум моментам. Первый — достижение необходимых стратегических договорённостей, и второй — активная работа на округе, на земле, то есть непосредственно с избирателями», — считает специалист по связям с общественностью и политконсультант Владислав Шиндяев.

По его наблюдениям, после президентских выборов электорат устал, гражданам в последнее время менее интересна политика:

«Даже протесты, которые пытаются включать в повестку отдельные партии, в принципе не раскачивают людей».

Говоря о возможном проценте явки, эксперт отметил, что целом по области будет невысокой — порядка 30%. А пятифракционный парламент политологи ожидают потому, что что помимо коммунистов и единороссов, претендовать на определённое количество мандатов в новом созыве (при условии проведения дальнейшей активной кампании на территории всего региона и особенно крупных городов) могут также «Справедливая Россия», ЛДПР и «Гражданская платформа».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования на территории регионов Сибири пройдет более 800 избирательных кампаний муниципального уровня. Высших должностных лиц региона будут выбирать в шести субъектах Федерации, депутатов органов законодательной власти — в пяти.

За кресло депутатов Иркутского законодательного собрания будут бороться несколько политических сил, но реальная борьба развернётся между «Единой Россией» и КПРФ, что вполне объяснимо в регионе, губернатором которого является коммунист (Сергей Левченко).

Сам региональный парламент, согласно Уставу, формируется по смешанному принципу — 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам. Для проведения голосования образовано 1 815 участковых избирательных комиссий.

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С начала 2018 года численность избирателей Приангарья сократилась более чем на 5,5 тыс. человек. Так, если на 1 января 2018 года в регионе было зарегистрировано 1 865 247 избирателей, то по состоянию на 1 июля — только 1 859 573 избирателя. В целом организация и проведение избирательной кампании обойдётся бюджету в 259 млн 800 тыс. рублей.

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