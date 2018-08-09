«Правительство РФ стерилизует экономику вместо того, чтобы её развивать»

Москва, , 12:46 — REGNUM Если власти РФ действительно хотят ответить на очередные санкции, им следует вывести средства всех резервных фондов из западных ценных бумаг и направить их на развитие российской экономики, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого (ЛДПР) о том, что российские власти дадут адекватный ответ на санкции, которые намерена ввести Америка из-за дела Скрипалей.

«Как раз чисто теоретически есть довольно большой список инструментов, который может быть использован, но просто они все нанесут больший ущерб российским элитам, нежели западным, — сказал Кагарлицкий. — То есть они реально могут быть эффективны, но первой пострадавшей будет российская элита. Именно поэтому ни одна из так называемых «ответных мер» не будет всерьёз принята».

Кроме того Кагарлицкий отметил, что российские власти уже давно должны были отозвать средства из тех же самых резервных фондов, которые вложены в западные ценные бумаги.

«Сейчас они отчасти вывели их из американских ценных бумаг, но те всё равно лежат в западных, — сказал Кагарлицкий. — То есть их перевели из одних в другие, хотя следовало отозвать эти средства и направить на инвестиции в российскую экономику. Россия держит огромные средства в резервных фондах вместо того, чтобы вложить их в рост пенсий или развитие инфраструктуры. Нужно покончить с ориентацией на стерилизацию экономики, что сегодня является основанием всей экономической политики РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Леонида Слуцкого, в Госдуме уверены, что российские власти дадут адекватный ответ на санкции, которые намерена ввести Америка из-за «дела Скрипалей».

«Что касается возможной реакции России — это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ», — заявил Слуцкий (ЛДПР).

Также отметим, что, как стало известно 8 августа из заявления Госдепартамента США, Америка вводит новые санкции против России из-за дела Скрипалей.

«После использования «Новичка» для покушения на жизнь гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль 6 августа в соответствии с «Законом об уничтожении химического и биологического оружия» от 1991 года постановляем, что власти Российской Федерации использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон или использовав летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан», — гласит заявление главного внешнеполитического ведомства США.

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