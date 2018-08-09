Власти Филиппин отказали во въезде в страну правозащитнику

Манила, , 12:40 — REGNUM Власти Филиппин отказали во въезде в страну престарелому австралийскому активисту, сообщает 9 августа Reuters.

84-летний Джил Берингер был внесен в черный список после участия в 2015 году в акциях протеста. Правозащитники назвали подобное решение «паранойей» президента Филиппин Родриго Дутерте и его правительства.

Напомним, власти Филиппин последние несколько лет взяли курс на размежевание с США и на более тесное сотрудничество с Китаем, что стало причиной резкой критики со стороны многочисленных правозащитных организаций, обвиняющих Дутерте в нарушении прав человека.

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