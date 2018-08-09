Четверг, 9 Августа 2018 года
14:05:09 МСК

Власти Филиппин отказали во въезде в страну правозащитнику

Политика

Подобное решение правозащитники назвали «паранойей»

Манила, 9 августа 2018, 12:40 — REGNUM  Власти Филиппин отказали во въезде в страну престарелому австралийскому активисту, сообщает 9 августа Reuters.

84-летний Джил Берингер был внесен в черный список после участия в 2015 году в акциях протеста. Правозащитники назвали подобное решение «паранойей» президента Филиппин Родриго Дутерте и его правительства.

Напомним, власти Филиппин последние несколько лет взяли курс на размежевание с США и на более тесное сотрудничество с Китаем, что стало причиной резкой критики со стороны многочисленных правозащитных организаций, обвиняющих Дутерте в нарушении прав человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Филиппины продолжат закупать вооружения в России, несмотря на санкции США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Филиппин
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить