Украинские националисты выступили против амнистии для выходцев с Донбасса

Киев, , 12:30 — REGNUM Украина загонит себя в ловушку, если продлит действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (закон «об особом статусе Донбасса»). Об этом вечером, 8 августа, в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок.

«А если Россия выполнит какую-то часть минских соглашений? Тогда мир обяжет Украину выполнить этот так называемый закон «об особом статусе Донбасса». Тогда мы окажемся в ситуации, что нам придется реализовать статью №3 «Государство гарантирует недопущение криминального преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц, участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Т. е. всем тем бандюкам будет амнистия, без исключений», — заявил Тягнибок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш призвал парламент продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». При этом он признал, что закон фактически не работает.

«Закон фактически и не работал на практике, поскольку Россия не выполняет свою часть обязательств по Минским соглашениям… Он демонстрирует всему миру, что Украина действительно выполняет эти соглашения, и демонстрирует, что она способна, готова и уже сделала максимум для их выполнения. При этом всем видно, что Россия не сделала ничего», — считает Черныш.

Напомним, закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступил в силу с 18 октября 2014 года. Ежегодно Рада продлевала действие этого закона. Срок действия документа истекает 10 октября 2018 года. В настоящее время в силу вступила только первая статья закона, которая предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса, список которых определяется решением Верховной Рады.

Другие статьи закона не вступили в силу: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах. Законом определено, что данные положения начнут действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с законодательством Украины.

Как сообщалось, 6 августа спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик направил письмо руководству Верховной Рады с призывом продлить действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.