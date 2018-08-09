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Япония намерена увеличить инвестиции в экономику Индонезии

Политика

8 августа в столице Индонезии состоялся индонезийско-японский бизнес форум (IJB-Net)

Джакарта, 9 августа 2018, 12:30 — REGNUM  Япония намерена расширять сотрудничество с Индонезией в различных областях, особенно в сфере экономики. Япония также увеличит инвестиции в Индонезию. Об этом сообщает МИД Индонезии.

8 августа в столице Индонезии состоялся индонезийско-японский бизнес форум (IJB-Net), на котором присутствовал посол Японии в Индонезии Масафуми Ишии.

«На протяжении 60 лет с момента установления дипотношений Индонезия и Япония стали хорошими друзьями. Благодаря развитию технологий и человеческих ресурсов в экономической сфере наши страны выстроили прочное сотрудничество», — заявил посол Японии.

В настоящее время около 1600 японских компаний обеспечивают занятостью 5 млн индонезийцев. Кроме того, японские компании обеспечивают около 10% ВВП Индонезии.

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Внешняя политика Индонезии
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