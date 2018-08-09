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Иран предупредил Северную Корею: США не тот партнёр, кому можно доверять

Политика

Северная Корея стремится к углублению отношений с Ираном

Тегеран, 9 августа 2018, 12:19 — REGNUM  За последние годы Соединённые Штаты дискредитировали себя как надёжный партнёр, поэтому Вашингтон доверия не заслуживает. Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

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«Действия США за последние годы привели к тому, что американская администрация воспринимается в мире как ненадёжный партнёр, который не выполняет взятые на себя обязательства», — цитирует агентство Irna слова президента Ирана.

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При этом Хасан Рухани рассказал о дружественных отношениях между Тегераном и Пхеньяном в последние десятилетия, отметив, что «Иран и Северная Корея всегда имели схожие взгляды». В свою очередь, Ли Ён Хо назвал выход США из ядерной сделки с Ираном «действием, разрушающим международное право».

«Стратегическая политика Северной Кореи заключается в углублении отношений с Исламской Республикой Иран и в противодействии однополярности», — заявил глава МИД КНДР.

Напомним, министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо посетил Иран с официальным визитом.

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Противостояние Ирана и США
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