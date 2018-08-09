СМИ узнали о размещении Тайванем ракет, способных поразить Шанхай и Гонконг

Тайбэй, , 11:59 — REGNUM На Тайване развернуты новые крылатые ракеты, которые способны поражать цели в глубине китайской территории, в том числе достигать Шанхая и Гонконга. Об этом сообщает военный журнал Kanwa Defence Review, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

Речь идёт о ракетах «Сюнфэн-2E» класса «поверхность-поверхность». Издание утверждает, что вооружение было развёрнуто ещё в марте на базе, расположенной в специальном муниципалитете Таоюань в 50 километрах к западу от Тайбэя.

По оценкам аналитиков журнала, дальность ракеты может достигать полутора тысяч километров. Отмечается, что такая ракета способна поражать важные объекты в регионе, включая АЭС, нефтяные хранилища, скоростные железные дороги и туннели.

Сообщается, что в министерстве обороны Тайваня отказались комментировать данную информацию, но заявили о готовности вооружённых сил обеспечить защиту острова.

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