МИД Индонезии: Эфиопия – окно в Африку для индонезийских товаров

Аддис-Абеба, , 11:50 — REGNUM Индонезия рассматривает Эфиопию как важный рынок для увеличения поставок индонезийских товаров и услуг в Африку, сообщает МИД Индонезии.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдиррахман Мохаммад Фаши встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Эфиопии Аклилу Хаилемехаэль в офисе министерства иностранных дел Эфиопии в Аддис-Абебе.

В целях поощрения активизации экономического и торгового сотрудничества заместитель министра иностранных дел Индонезии предложил создать совместный механизм изучения торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества.

Совместное исследование необходимо, учитывая, что в настоящее время в Эфиопии работают 5 индонезийских компаний, а именно: PT. Indofood (лапша быстрого приготовления), PT. Sinar Antjol, PT. Bukit Perak (мыло и моющие средства), Busana Apparel Group и PT. Sumber Bintang Rejeki (одежда).

Стороны договорились, что работа над выработкой совместного механизма сотрудничества начнется в октябре 2018 года, после торгово-промышленной выставки Trade Expo Indonesia в 2018 году с участием предпринимателей из Эфиопии.

В настоящее время Индонезия является крупнейшим торговым партнером Эфиопии в Юго-Восточной Азии, объем двусторонней торговли составляет 293,37 млн долларов США.